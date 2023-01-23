『ナップタイム naptime. 西島隆弘 プルオーバー Nissy【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 23分に出品され03月28日 15時 23分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旦那さんとお揃いで購入してとっても可愛いですが、年齢的に似合わなかったので大切にして頂ける方にお譲り致します。

定価よりお安くしています。

フリーサイズ、ベージュ

1、2度着用のみですが、神経質な方は御遠慮下さい。

素人保管、使用済、見落としなど御理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。折り畳んで発送致します。

購入前には、必ずコメントをお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし