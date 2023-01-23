『定価約10万 美品 Papas×MARLING&EVANS ソフトツイードS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 08時 05分に出品され03月24日 08時 05分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価約10万 美品 Papas×MARLING&EVANS パパス 英国生地 2B ソフト ツイードジャケット サイズS ベージュ×グレー 日本製 秋冬 人気 A2858





【商品の説明】



商品名 :定価約10万 美品 2B ソフトツイードジャケット テーラードジャケット 秋冬 イングランド イギリス 英国生地 ベージュ×グレー 美シルエット 日本製 上質ウール 襟、裏地に薄ら汚れ有



ブランド: Papas×MARLING&EVANS パパス マーリング&エヴァンス



サイズ：S



肩幅:47.5cm 身幅:55.5cm



着丈:73.0cm 袖丈:59.0cm



素材:



ウール 100%



裏地



キュプラ ポリエステル



【商品の状態】

使用状況 :10中7.0 美品(襟に薄ら汚れ、裏地に薄ら汚れ有)



比較的綺麗なお品でございます。薄ら汚れがございますがクリーニング等で綺麗になる軽度な汚れでございます。英国生地を使用したソフトツイードでございます。綺麗なシルエットでオススメでございます。



この機会にぜひ。



注意事項 :



【その他】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: パパス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価約10万

美品

Papas×MARLING&EVANS



ソフトツイードS