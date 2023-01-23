『【Mサイズ】オンブレチェックジップシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 04時 15分に出品され05月12日 04時 15分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Pablo Vinci

Ombre Check Zip Shirt

size M

定価 ¥26,000



1度着用、洗濯しています。

目立ったシミ等はありません。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Mサイズ】オンブレチェックジップシャツ