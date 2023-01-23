『+phenix GORE-TEX INFINIUM シェルパーカ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 09分に出品され03月31日 05時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラスフェニックス 防風防水 パーカ

フリークスストア ゴアテックス



とてもいい生地で着心地も良いのですが、私には大きかったので出品します。168/68



【高性能素材】

GORE-TEX INFINIUMを使用しており、風を通さず、快適な着心地を提供します。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなブラックカラーのデザインは、様々なシーンで活躍します。



【サイズとフィット】

サイズはMでややゆったりなつくりです。

サイズ（cm）

肩幅 / 身幅 約63 着丈 約76 袖丈 / ゆき 約89



- ブランド: +phenix

- モデル名: GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER HOOD JACKET

- 色: ブラック

- サイズ: M

- 素材: GORE-TEX



裾右側ドローコードが切れているため結んでいます。使用に際しては目立ちません。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



素材...ゴアテックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: フェニックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ +phenix

GORE-TEX

INFINIUM シェルパーカ