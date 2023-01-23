『グッチ GG スプリーム ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 23時 00分に出品され03月08日 23時 00分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品情報

GUCCI グッチ

バッグ バック 鞄 カバン ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ 2way GG スプリーム プレート 現行 大容量 多機能 カジュアル

メンズ レディース ユニセックス



型番 429019 436623

保存袋は付属しません



▶︎ サイズ:



横25cm

縦20cm

マチ11cm

ショルダー88〜100cm





▶︎ カラー: ベージュ 茶色 ブラウン







▶︎素材: PVC レザー 茶色









▶︎ 状態 : 目立った傷汚れなし



使用上の細かなスレ、汚れは多少ございますが、まだまだお使い頂ける商品になります♪







▶︎購入先:大手オークションサイト

鑑定済商品です。







▶︎管理番号1-4-3





◉検品は大変、気をつけてしておりますが人が行っている為見落としがある場合があります。



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ご安心してお買い求め下さい♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチ

GG

スプリーム

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

2way