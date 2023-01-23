『【極美品】刺繍ロゴ ローレンラルフローレン リネン ブラウス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 49分に出品され03月21日 11時 49分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディース

ブラウス

シャツ



シルバーボタン

ロールアップ可能



刺繍ロゴがかわいいです♪



素材···麻100%（リネン）



カラー/ネック···レギュラーカラー



透け感···透け感なし



ギンガムチェック

白黒

ホワイト

ブラック



ボタン



刺繍ロゴ

ロールアップ



身幅約48センチ

着丈約70センチ（トップから裾まで）

脇下から裾まで約46センチ





リネン素材で計測時、伸び縮みしますので

おおよそになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【極美品】刺繍ロゴ

ローレンラルフローレン



リネン

ブラウス