『AirPods Pro 第2世代 ケース付【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 22時 01分に出品され05月08日 22時 01分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉ご遠慮ください。



種別···AirPods Pro

世代···第2世代



購入 : 2024年5/16

使用状況 : 5回ほど使用



〖その他〗

ケースを付けて優良に使用していたため、傷も汚れもほとんどございません。

銀色のケースもお付け致します。

何度か使用したため神経質な方はご遠慮ください。



その他ご不明点ありましたらお問い合わせください。



限定保証入っております。



⚠︎箱は付いておりません 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い