『LOUIS VUITTON モノグラム ショルダーバッグ リポーターPM 鞄【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 07時 10分に出品され03月11日 07時 10分に終了予定です。即決価格は14,196円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 たくさんの商品をご覧頂きありがとうございます♪



○値段交渉は出来る範囲協力させて頂きます。

○コメントお待ちしておりますね♪



コメント無しの即購入歓迎してます(^。^)





○出品している物は全て鑑定済みで

購入しておりますので正規品になります。



△商品情報△





ブランド名 LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム



商品名 ショルダーバッグ リポーターPM





大きさ



サイズ W28×H21×D11

ファスナー開閉式

コパートメント×2

外ポケット×1

内ポケット×1



○素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さいね。



○状態は写真の通りになります(^^)





○注意点

中野のビスが１つ取れてます！



○中古品、自宅保管の商品です。

○中古品の為、傷、汚れ破れご了承の程よろしくお願いします。

画像に写り込まない、汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合がありますのでご理解頂いた上でご購入お願いします^_^



○全ての商品は大手ブランドショップのブランディアで正規品と鑑定済みの物を購入しております。



購入お待ちしています⭐️





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見ていって下さいね(o^^o) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

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リポーターPM

鞄