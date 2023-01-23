『ARCTIS NOVA 5 wireless White【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 07時 29分に出品され04月23日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SteelSeries

ARCTIS NOVA 5 wireless White



一度だけ使用しました。

付属品や箱全てついております。



定価22200円



その他···ゲーミング



その他···ゲーミング,有線/ワイヤレス両用 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スティールシリーズ