『【HEIZENBERG様専用】カーハート アクティブジャケットフェードグレーXL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 10時 06分に出品され03月23日 10時 06分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✴️はじめに

ご覧頂きありがとうございます！お得なフォロー割、おまとめ割、リピート割あります！是非、プロフィールもご覧ください。



✴️ヴィンテージ古着を主に出品しております！



#カラテア古着屋 ←クリックしてその他お洒落なアイテムもチェック



✴️商品詳細

■ブランド：カーハート Carhartt

■色：希少なvintageのMTL（メタルグレー）カラーがフェードした状態



カーハートの名作アクティブジャケット。12オンスのコットン「ダック地」を使用。トリプルステッチ縫製により、高い強度を実現、過酷な重労働にも耐えるワークウェアとして古くから世界中で愛用されています。

フロント部に配したカンガルーポケット、袖や裾のリブなど、防寒性を考慮したこだわりのディティールや

着まわしやすさが特筆すべきポイント。HIPHOPアーティストのカニエ・ウェスト氏が愛用していたことでも有名で現代のトレンドライクなデザイン・シルエットから国内の古着市場でも人気が高いモデル。

3シーズンさらっと羽織れる裏地メッシュ素材。



✴️サイズ

肩幅：56

身幅：70

着丈：74

袖丈：68

表記サイズ：XL

※素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。



✴️状態

味のあるダメージや汚れがある雰囲気系。

背面右上に変色など、詳しくは画像もご覧ください。



✴️発送について

✔️ご入金確認後1～2日営業日以内に発送致します。

✔️保証付き、追跡機能付き、匿名のメルカリ便で安心してご利用いただけます！



✴️自己紹介

即購入OK。安心して商品を購入出来るように丁寧な対応を心掛けております。お値下げにつきましては、プロフィールをご覧ください！不明な点などありましたらご遠慮無くコメントでお問い合わせください！



✴️多数アイテム出品中

#菅田将暉 さんも注目している スポーツmix や 古着mix スタイルにぴったりのアイテムを豊富に揃えております！80s〜90sの古着が好きな方、NIKE(ナイキ)、adidas(アディダス)、Tommy Hilfiger(トミーヒルフィガー)、THE NORTH FACE(ザノースフェイス)、Polo by Ralph Lauren(ポロラルフローレン)などのcoolなUSED(ユーズド)でお洒落を楽しみたい #古着女子 #古着男子 の方にぴったりのアイテムを続々出品中！188-88 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【HEIZENBERG様専用】カーハート

アクティブジャケットフェードグレーXL