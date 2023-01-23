『45rpm チェスターコート モールスキン インディゴ ネイビー 銀ボタン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 00時 00分に出品され04月20日 00時 00分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

45rpm 45rpm &

チェスターコート モールスキンコート

インディゴ ネイビー 銀ボタン



■サイズ

肩幅42

身幅48

着丈93

袖丈60.5



■状態

若干の使用感はございますが、まだまだご利用頂けます。



■素材

綿 コットン



■購入場所

大手ブランドリユース店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 45rpm

チェスターコート

モールスキン

インディゴ

ネイビー

銀ボタン