『Ralph Lauren × chaps ハーフジップナイロンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 39分に出品され03月17日 14時 39分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 下北沢の古着屋で購入しました。

Polo by Ralph Lauren × Chaps

冬でも暖かく羽織れます。

ドローコードが付いており短丈スタイルにもできます。

フードをしまったり出したり出来ます。

古着ということをご理解の上購入ください



質問お気軽にどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ralph

Lauren

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chaps

ハーフジップナイロンジャケット