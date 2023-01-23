『良品✨ エルメス キャンバス ボリードポーチ 16 ミニミニ ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 23時 33分に出品され03月29日 23時 33分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入ＯＫです‼️



⭐️良品⭐️ エルメス キャンバス ボリードポーチ 16 ミニミニ ブラウン の出品です(^^)



⭐️バッグにも収納可能のミニサイズのポーチです。



⭐小物をまとめるのに使い勝手抜群です◎



⭐️ 商品の状態はお写真でご確認ください。現状に納得いただけた方のみご購入をお願い致します。



商品説明

【ブランド】HERMES エルメス

【サイズ】約 高さ11 × 幅16 × マチ5 (cm)

【材質】 キャンバス

【色】ブラウン系

【仕様】ファスナー開閉式

【付属品】なし

【商品状態】外側や内側に薄汚れ箇所あり。やや使用感はありますが、大きなダメージはなくご愛用いただけます。

素材の特性上、ファスナーが内側の生地を噛みやすくなってますので開閉時にご注意ください。





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☆購入経路☆

正規ブランド品販売店の鑑定済み商品を購入し、こちらで販売しております。



☆ご注意点☆

必ず画像のご確認お願い致します。

画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。

気になる点は事前にコメントでご確認ください。



FC 481 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 良品✨

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