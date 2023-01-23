『良品✨ エルメス キャンバス ボリードポーチ 16 ミニミニ ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 23時 33分に出品され03月29日 23時 33分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エルメス
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¥ 24000
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落札価格10595円
433 入札履歴
終了
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