『Shinya Kozuka 藤井風着用 パッチワーク コーデュロイ ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 55分に出品され03月31日 00時 55分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シンヤコヅカのパッチワークコーデュロイのジャケットです。

藤井風が「まつり」のミュージックビデオで着用しています。

派手なように見えますが、意外とファッションに落とし込むのは難しくないです。



【素材の特性】

コーデュロイ素材を使用しており、柔らかく温かみがあります。秋冬のシーズンにぴったりのアイテムです。



【機能性】

フロントジッパーと2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。日常使いやアウトドアにも適しています。



- 色: 赤、青、緑

- 素材: コーデュロイ

- デザイン: パッチワークスタイル

- 前面ポケット: 2つ

- ジッパー: フロントジッパー

- 襟のスタイル: レギュラーカラー



商品受け取り後の取引キャンセル、返品交換は受け付けておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シンヤコヅカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Shinya

Kozuka

藤井風着用

パッチワーク

コーデュロイ

ジャケット