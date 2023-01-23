『Tod‘s トッズショルダーバッグハンドバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 07時 30分に出品され04月23日 07時 30分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品状態 詳細】

◆新品、未使用

◆並行輸入品



● サイズ：23*12*6.5cm

素人採寸ですので、多少の誤差があります。予めご了承ください



付属品:箱



【注意事項】

※ブランド海外直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。

※輸送の際の外箱に圧縮による変形、角のつぶれ、擦り傷・細かなスレ・凹みせ等がある場合があります。

※ 沖縄2500円追加の送料が掛かります。ご理解賜りま すようお願い申し上げます。

気になさる方のご購入はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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レディース

バッグ タグ Tod‘s

トッズショルダーバッグハンドバッグ