『CMF OUTDOOR GARMENT BODY BAG XPAC【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 06時 20分に出品され03月29日 06時 20分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用品。

CMF OUTDOOR GARMENT

“BODY BAG XPAC“

BLACK

CMF2301-AC10C-BLK



サイズ：

横幅高さマチショルダー最大長

約54約18約3.5〜5約〜75

※詳細サイズは最後の画像をご確認ください





●マテリアル :

◯X PACを使用

◯X-PACは、セイルクロス(ヨットの帆)でシェア世界一を誇る、米・DIMENSION-POLYANT社が開発した、表生地+X-PLY(ファイバー)+裏生地という3種類の素材を特殊な方法で貼り合わせた3層(3レイヤー)構造からなる、強度・軽さ・防水性を兼ね備えた優れた特殊マテリアルです。

◯特殊な特許を持っているナイロンベルト工場で製作した、織りのみで伸縮できる蛇腹ベルトをショルダーベルトの一部に搭載させ、バッグのフィット感時に心地良いフィット感を実現。



●ディテール :

◯ウエストバッグ

◯ショルダーバッグ

◯体にまとわりつくようなボディバッグ。

◯長短二個の部屋で必要なものを収納できる画期的なストレージ。

◯開閉部はダブルファスナー仕様

◯左側正方形ポケット部-内ポケット1箇所あり。

◯右側長方形ポケット部-内ポケット2箇所あり。

◯バッグの間にはウェビングテープを跨がせ、カラビナやクリップなど取り付け可能な使用。





※キズやヨゴレはありませんが、あくまで個人保管の商品です。神経質の方、完璧をお求めの方、気になる方はお控えください。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シーエムエフアウトドアガーメント

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CMF

OUTDOOR

GARMENT BODY

BAG

XPAC