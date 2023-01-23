『美品 MENS BIGIシングルライダース ラムレザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 20時 43分に出品され03月27日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

collective

メンズビギ



シングルライダース

ラムレザー



【サイズ】（cm）

表記M

肩幅 41

身幅 44

着丈 66

袖丈 60



素人採寸ですので若干の誤差があります



【色】

ブラック

黒





【状態】非常に柔らかいレザーで、着心地が最高に良いです。





目立つ傷や汚れのない美品中古です！

これからまだまだ長くお使いいただけます！





レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン)



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メンズビギ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 MENS

BIGIシングルライダース ラムレザー