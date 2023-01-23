『M GYAKUSOU ギャクソウ ランニングカットソー アンダーカバー 高橋盾【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 16時 20分に出品され05月14日 16時 20分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GYAKUSOU ギャクソウ

長袖ランニングカットソー



カラー···ブラウン



サイズM

肩幅···45cm

身幅···52cm

袖丈···52cm

着丈···61cm



袖丈···長袖



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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#アンダーカバー

#高橋盾

#藤原ヒロシ

#fragment

#フラグメント



古着に理解ある方のみ購入を検討して下さい。

購入後はノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。

質問は必ず購入前にお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ M

GYAKUSOU

ギャクソウ ランニングカットソー アンダーカバー 高橋盾