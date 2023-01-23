『【美品/近年モデル】モンクレール ダウンジャケット FAIVELEY 黒 1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 42分に出品され03月17日 22時 42分に終了予定です。即決価格は37,004円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●ブランド

MONCLER モンクレール



●商品名

メンズ ダウンジャケット ロゴ ワッペン

FAIVELEY QUILTED DOWN JACKET E20914132685 ファヴレ 2019-2020AW

襟エンボスロゴ フード格納 総ロゴ



●カラー

ブラック 黒



●サイズ：M

肩幅46cm

身幅56cm

袖丈65cm

着丈70cm



素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください。



●素材

ナイロン ダウン フェザー



●状態ランク：SA

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中古になりますので襟元に多少の使用感はありますが、アニメタグも含め綺麗なアイテムかと思います。



＜状態ランク＞

Ｎ：未使用品

Ｓ：極美品/ダメージ・使用感の少ない良好な商品

Ａ：美品/ダメージ・使用感はあるが、比較的良好な商品

Ｂ：ダメージ・汚れが見られる商品

Ｃ：大きなダメージ・使用感が見られる商品



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



※状態ランクはあくまでも目安になりますので、画像をご参考になさってください。

※中古品ということをご理解下さい。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



他にも多数出品中

#SERUSELL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品/近年モデル】モンクレール ダウンジャケット FAIVELEY

黒 1