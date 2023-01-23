『【古着 BACHRACH 立体編み 3Dニット カナダ製 メンズ XL】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 12時 20分に出品され03月05日 12時 20分に終了予定です。即決価格は9,656円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 <商品説明>

古着好きにはたまらない カナダ製

BACHRACH の3Dニットです。

使用感も少なくまだまだご着用頂けます。



サイズ:XL

着丈:71cm

袖丈:59cm

肩幅:67cm

身幅 : 61㎝

素人寸法なので多少の誤差はご了承ください。



【ユニークなデザイン】

このニットは、立体編みが特徴的で、視覚的に魅力的です。さまざまな色合いが組み合わさっており、コーディネートのアクセントに

なります。



【高品質な素材】

カナダ製のニットで、耐久性と快適さを兼ね備えています。肌触りが良く、長時間着用しても快適です。



【サイズとフィット感】

XLサイズで、リラックスしたフィット感があり、様々なスタイルに最適です。



- ブランド: Bachrach

- サイズ: XL

- 色: ブラウン・黒・グレー

- デザイン: 立体編み

- 素材:

コットン5% アクリル55% ウール40%



ご覧いただきありがとうございます。





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#★椰斗☆★ニット



#★椰斗☆★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【古着 BACHRACH

立体編み 3Dニット カナダ製 メンズ XL】