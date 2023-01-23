『THE NORTH FACE ベンチャージャケット ケルプタン M【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 13時 35分に出品され03月09日 13時 35分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ノースフェイス

The north face

VENTURE JACKET

ベンチャージャケット

サイズ M

カラー ケルプタン

NP11536



2020年3月に直営店にて定価で購入しました。

普段使いを中心に着用しましたが、ここ数年はクローゼットに収納したままとなっていました。



目立った傷や汚れはありませんが、詳細は写真にてご確認下さい。



小さく折り畳んでらくらくメルカリ便での発送を予定しております。



#ノースフェイス

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#ベンチャージャケット

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#ケルプタン

#マウンテンパーカー



【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは高品質なアウトドアウェアで知られ、耐久性と機能性に優れています。



【デザインと機能】

フード付きのジップアップジャケットは、風や雨からしっかりと守ります。軽量で持ち運びも便利です。



【使用シーン】

登山やアウトドア活動に最適で、カジュアルな日常使いにも適しています。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: ケルプタン

- デザイン: フード付きジャケット

- 素材: ナイロン

- スタイル: ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ベンチャージャケット

ケルプタン

M