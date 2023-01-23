『実物 新品 デッドストック フランス軍 MARINE ROYALE ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 06時 09分に出品され03月25日 06時 09分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★ 即購入可能です★★



実物 新品 デッドストック

フランス軍

MARINE ROYALE

マリンロワイヤル

WATERPROOF パーカー

ミリタリー 防水 ジャケット コート



新品未使用品です

購入時のビニール袋も付属します



昨年購入し自宅保管していました



商品詳細

フランス海軍で使用されている全天候型のパーカー。

非常に高性能な透湿性防水素材が使用されたシェルは優れた撥水効果を発揮し、内側からの水蒸気は逃し、雨などの水滴は通さない事でドライな状態を保ち、縫製部分は裏側からシームテープ処理が施されており、雨、風、雪の侵入をシャットアウトして優れたパフォーマンスを発揮します



サイズ 108C

着丈 78

身幅 70

袖丈 92



#秋冬物の出品を開始しました



Yaeca、UNIVERSAL PRODUCTS、

Digawelなどが好きな方にもオススメです



■値引きについて

出品直後や値下げ直後以外は

可能な限り対応したいと思います。

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■発送

コンパクトに折り畳んで発送します。

梱包のサイズによって、ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便に変更する可能性があります。





カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイジェルケーボン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 実物

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デッドストック

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MARINE

ROYALE

ネイビー