『【送料無料】Carharttカーハート アクティブジャケット ヴィンテージXXL【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 10時 16分に出品され03月07日 10時 16分に終了予定です。即決価格は12,540円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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着丈=71

身幅=73

肩幅=60

袖丈=67



ブランド：カーハート

サイズ：XXL

カラー:濃茶色

状態：状態は良好です。

写真にてご確認ください。



カーハートのジャケットは、ワークウェアとしての機能性と、ファッションアイテムとしての魅力を兼ね備えています。長く愛用できる丈夫な作りと、シンプルなデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、飽きがこないのが魅力です。 大きなポケットが特徴で、実用性も高く、

丈夫なジッパーが使用されており、長く安心して使用できます。

無骨なステッチが、ワークウェアらしい雰囲気を出しています。



中古品ですのでご了承の上

ご購入よろしくお願いします。



厚みを抑えるため、多少圧縮して

丁寧に梱包させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

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