『新品未開封 AirPods Pro 第2世代 Lightning端子【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 16時 36分に出品され04月18日 16時 36分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未開封】

AirPods Pro 第2世代 Lightning端子

モデル名...AirPods Pro

世代/種類...(第2世代)

ケース/種類...Lightningコネクタ



ブランド：Apple

AirPods Pro（第2世代） MQD83J/A

装着方式：左右分離型、完全独立型

色：ホワイト系

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 防水、防滴

ワイヤレス規格：Bluetooth



12時間以内に出します

正規店で購入した商品

全国 送料無料

ケース...MagSafe充電ケース(Lightning)付き









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接続タイプ...ワイヤレス



人気モデル...AirPods 第2世代

接続タイプ...ワイヤレス



特徴...Bluetooth





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