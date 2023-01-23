『美品★ドムアオム レザートレンチコート 羊革 M ブラック シープスキン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 00時 01分に出品され04月27日 00時 01分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

WING WHIR Dhomme a homme ドムアオム レザートレンチコート ラムレザー 羊革 ブラック 黒色 メンズ Mサイズ 美品



○サイズ

表記：M

肩幅 約42cm

身幅 約60cm

着丈 約90cm

袖丈 約48cm（肩～袖先）、約26cm（脇下～袖先）

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



○状態

目立った傷や汚れはありません。

中古品ですのでご不安な点があれば

気軽に質問してください。



○カラー

ブラック



○素材

羊革



○配送

簡易包装にて2~3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号 D290-8111-1442 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品★ドムアオム レザートレンチコート 羊革 M

ブラック シープスキン