『新品26.5cm ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ホワイト セメント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 11時 32分に出品され03月29日 11時 32分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|ナイキ
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¥ 12870
【ヨウジヤマモト】スウェード素材 プレーントゥ☆ホワイト系
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¥ 12500
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¥ 10140
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¥ 13000
落札価格12285円
201 入札履歴
終了
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