『新品26.5cm ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ホワイト セメント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 11時 32分に出品され03月29日 11時 32分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 1 High OG "White Cement"

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ホワイト セメント"



【あんしん鑑定OK! 】



状態：新品未使用



サイズ：26.5cm



即購入OK



箱が少し破損しております。



より安心して購入する為 あんしん鑑定して頂くことも可能です。



他サイトで同時出品しておりますそちらで売れる可能性もございます。

その際に急に出品を削除する場合もございます。



すり替え防止の為、商品発送後のキャンセルや返品交換は一切お受けできませんのでご了承ください。



よろしくお願い致します。



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モデル名···AIR JORDAN



エアジョーダン/種類···1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品26.5cm

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