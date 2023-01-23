『ニューバランス 2002r【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 12時 08分に出品され05月02日 12時 08分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: ニューバランス

モデル_商品名: 2002R











モデル/シリーズ···2000番台



メインカラー···グレー



生産国···アジア製（中国、ベトナム等）



2022年阪急メンズ館にて購入、月一回程度の使用、商品状態は写真でご確認ください、そのほか特に汚れなく美品



箱無し 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランス 2002r