『白地 金糸 銀糸 流線模様 袋帯 着物 103a p【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 10分に出品され03月11日 11時 10分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
409my38◇極上の逸品 川島織物 最高級 加良錦 六通 本袋帯◇美品
¥ 18964
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¥ 14500
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¥ 7480
落札価格13450円
343 入札履歴
終了
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