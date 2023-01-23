『《新品未使用・サイズ》SKECHERS ガーザ ガービン 27.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 19分に出品され03月25日 00時 19分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《新品未使用》

《タグ付き》

《オンラインストア完売サイズ・カラー》



SKECHERS（スケッチャーズ）

GARZA - GERVIN（ガーザ - ガービン）



カラー：CDB（ブラウン）

サイズ：27.5cm



CMでお馴染みの大人気商品『スケッチャーズ・ガーザ-ガービン』です。最も人気のブラウンカラー、完売サイズになります。



※写真の製品箱をそのままガムテープにて簡易包装し発送させていただきます。ご承知おき願います。

※値下げは不可となります。





〜〜〜以下、商品説明〜〜〜

スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ：ガーザ - ガービンで、快適なビジネスカジュアルルックで効率性を高めましましょう。このTOUCHLESS FIT Oxfordスタイルは、ストレッチレースを配したなめらかなレザーのアッパー、スケッチャーズ スリップインズ形状のヒールパネル、木炭を注入したスケッチャーズ エアクールドメモリーフォームのインソール、サポート力を高めるスケッチャーズ ゴガマットアーチが特長です。





メインカラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: スケッチャーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 《新品未使用・完売サイズ》SKECHERS

ガーザ

ガービン

27.5cm