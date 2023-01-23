『PRADA ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 00時 56分に出品され03月11日 00時 56分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...パープル



プラダ/バッグサイズ...ミディアムバッグ

イタリアのPRADAミラノ 本店にて購入しました。持ち手45cm ワニ革

バッグ部分 子羊革

中ポケット生地はシルク



出番が少なく 使用は1回で、自宅に眠らせていました。

中ポケットも、全然使わず スレ、ヨレ、キズ等 無いと思います。

正規品のカードもあるのですが、たくさんありすぎて、どれがどのカードかわからなくなってしまいました。



色味は くすみパープル 小豆色

中の生地は ピンク色

ラムレザー

ワニ革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

ショルダーバッグ