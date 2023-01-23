『led.tokyo ランダムボーダーセーター 美品【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 09時 18分に出品され03月23日 09時 18分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オシャレさん必見！！

一目惚れして18000円ほどで購入しました。

2度ほど着用。美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: レッドトウキョウ

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レディース

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ランダムボーダーセーター

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