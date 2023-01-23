『logicool MX Ergo S トラックボール [ジャンク]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 07分に出品され03月22日 01時 07分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エルゴノミクスデザイン】

MX Ergo Sは、手首の負担を軽減するエルゴノミクスデザインを採用しており、長時間の使用でも快適です。



【トラックボール機能】

トラックボールを使用することで、マウスを動かさずにカーソルを操作でき、デスクスペースを有効活用できます。



【ワイヤレス接続】

ワイヤレス接続により、ケーブルの煩わしさから解放され、自由に作業できます。



- ブランド: logicool

- モデル名: MX Ergo S

- タイプ: トラックボール

- 色: 黒

- 特長: エルゴノミクスデザイン

- 接続方式: ワイヤレス



ご覧いただきありがとうございます。



付属品は全て揃っております。

レシーバー込です。



以下注意点となります。

2週間程使用しました。

殆ど使用していないので、傷や汚れはございません。

左クリック押下時に僅かながら内部から反動音がございます。

(使用には問題ございません。)

この度、断捨離に伴い廃棄対象となりましたので出品致します。



※ジャンク扱いの為、保証対象外となります。

※NC/NRでお願いします。

※神経質な方のご購入はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い