『SNIDEL スクエアボストンバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 19時 58分に出品され03月20日 19時 58分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 9月に購入し、使用するつもりでタグは切ってしまいましたが未使用です。

別売りのストラップとのセットでの販売となります。

色はキャメルです。

傷等見当たりませんが、自宅保管となりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SNIDEL

スクエアボストンバッグ