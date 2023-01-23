『TEDMAN MA-1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月16日 15時 32分に出品され02月16日 15時 32分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テッドマン MA-1

着用回数少な目なので各所良好かと思います。



42 肩幅約50㎝、身幅約60㎝、着丈約64㎝。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: テッドマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TEDMAN

MA-1