『名古屋帯 八寸名古屋帯 すくい織【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 11時 29分に出品され04月06日 11時 29分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 すくい織の可愛らしい八寸名古屋帯です。

クリーム色の地に、パステルカラー調で、お花と花器が織られています。



サイズ

全長 約375㎝

幅 約31㎝

※多少の誤差ご了承ください



素材

正絹 絹100%

金属糸使用



母が購入したものを未使用で譲り受け、２、3回程締めました。

締め跡があります、写真10でご確認下さい。



淡い地色なので、小さい点の汚れ？が数点ありました。

気になる方はご購入お控え下さい。

•お太鼓柄の上部3ヶ所→写真11

•柄の右下辺り2ヶ所→写真12

•たれに1ヶ所→写真12



写真1、2、5の着物と帯締めは参考用で、出品は帯のみです。

写真8は前柄の裏側です、裏側もとても美しいので撮影しました。



洛風林？らしいのですが、証書等はありません。

とても軽くて締めやすい帯です。



中古品にご理解のある方にお勧めいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 名古屋帯 八寸名古屋帯 すくい織