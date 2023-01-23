『名古屋帯 八寸名古屋帯 すくい織【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 11時 29分に出品され04月06日 11時 29分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
高級袋帯 辻ヶ花 正絹 上質 No.7-33
¥ 9737
【11/16】訪問着☆おしどり☆東京友禅（黒色）
¥ 33000
倫子 紅色 長襦袢 正絹 総裏地付 未使用 152cm～158cm Jｓ656
¥ 7644
帯 カラフル 菊 キク 派手 アクセント 成人式
¥ 12739
リメイク用 アンティーク着物 子供着物 帯 など
¥ 9230
辻ヶ花 訪問着セット 絞り 辻が花 セット 袋帯 トールサイズ 黒 辻ケ花
¥ 12285
2和装ウエディング用婚礼衣装色打掛ブライダル衣装ちりめん青染金駒刺繍
¥ 13000
専用ページ白大島紬 正絹 69.5 素敵な模様 広袷 袷 着物 K-9797
¥ 7480
名古屋帯 九寸 作家物 手描き 銀通し 水仙 パープル 紫 春 中古 kp434
¥ 10205
最終値下げ きものやまと 訪問着 帯 羽織 長襦袢 丹下雄介 一式 トールサイズ
¥ 15990
名古屋帯 正絹 作家物 晃 草木 グラデーション U-955
¥ 7488
お値打ち価格【正絹刺繍訪問着◆唐草華文様】ホワイト 白
¥ 58497
着物 袷 小紋 JUN AMI MISAKO ブランド 正絹
¥ 10140
夏着物 紗紬 透け感のある絣模様 相済茶色 K-3864
¥ 11900
夏着物 正絹 絽 トールサイズ“水面でゆったり自由を楽しむ小舟”訪問着S-91
¥ 9360
格子の名古屋帯
¥ 8580
袋帯 染色作家 浅井青仁 美しい暈しに織模様 O-2524
¥ 10764
お仕立て付き 正絹袋帯【モール織◆華菱七宝文】黒 白 銀 振袖 訪問着などに
¥ 27500
落札価格12350円
836 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！