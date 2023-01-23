『Champion Reverse Weave 90s スウェット【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 18時 42分に出品され03月27日 18時 42分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Champion

- モデル: Reverse Weave

- サイズ: X-LARGE

- 色: ダークグリーン



ご覧いただきありがとうございます。

チャンピオンのリバースウィーブスウェットです。

年代は90年代です

状態はかなり良いです。

首元、袖、裾のリブ全然ヨレていません。

プリントの割れもありません。



ただ、あくまで中古品ですのでご理解のほどお願いします



サイズ表記はXLですが、伸びていないので他のリバースより小さめになると思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

Reverse

Weave

90s

スウェット