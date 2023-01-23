『ANAY アナイ ラムウールローブコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 23分に出品され03月29日 14時 23分に終了予定です。即決価格は21,500円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の1月に購入して1度だけ着用しました。コートが増えてきたのでお譲りします。

新品同様綺麗です。

セールにならないコートです。



オーバーサイズなので普段36(s)サイズの人でちょうど良くゆったり着れるサイズです。

34サイズは取り扱い店がなくオンラインのみで現在オンラインでこちらのカラーは在庫切れの状態です。

セールにならないのでお得だと思います。



上品なベージュが落ち着いた色合いで、羽織るだけで明るくしてくれます。



適度な膨らみと、柔らかく滑らかな触り心地が特徴的な、良質なニューイングランドラムにビーバー仕上げを施した素材です。 発色が良く、柔らかな色も美しく仕上がります。 さらりと羽織って様になるローブコートは、ウエストベルトをぎゅっと締めることでドレス風の着こなしに。 箱ポケットのすっきりとしたシンプルなデザインなのでタイムレスに着用できる1枚です。

カラー ベージュ

サイズ 34



#アナイ

#ANAY

#綺麗系

#上品

#おでかけ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ANAY

アナイ ラムウールローブコート