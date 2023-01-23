『極美品✨セラピアン トートバッグ 2way A4収納 レザー ブラック 肩掛け【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 04時 52分に出品され04月13日 04時 52分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入大歓迎です！



⚪︎アイテム

セラピアン SERAPIAN トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way メンズ ビジネス レザー A4収納 肩掛け 斜め掛け ブラック 本革 黒

レディース 大容量





⚪︎購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



⚪︎サイズ

タテ 約36cm

ヨコ 約30cm

マチ 約13cm



平置き実寸。

着画はお断りいまします。



⚪︎状態

外観、内側、年代によるスレなどはございますが大きなダメージはなく綺麗です。

その他日常の使用に際する大きく目立つ難はありません。

細かい方や、神経質な方、中古商品に慣れてらっしゃらない方はお控え下さいませ。



⚪︎カラー

ブラック 黒



⚪︎素材

レザー 本革



⚪︎付属品

ショルダーストラップ 2本



⚪︎配送

簡易包装にて１〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。



⚪︎ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セラピアン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品✨セラピアン

トートバッグ

2way

A4収納

レザー

ブラック

肩掛け