『BTS MEMORIES 2017.MEMORIES 2018セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 03分に出品され03月07日 08時 03分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

この商品は、BTSの「MEMORIES OF 2017」「MEMORIES OF 2018」のセットDVDになります。

日本語字幕あり

トレカなし



「MEMORIES OF 2018」は、フォトカード2枚が含まれております。



日焼けや大きな傷はありませんが、完璧を求める方はご購入をお控えください。

韓国製品になりますので、製品に細かい傷やスレ、汚れなどある場合もございます。



出品にあたり、最初の1〜2分だけ再生しましたが、問題なく再生できました。



素人による検品・長期保管になりますので神経質な方や完璧を求める方は申し訳ございませんが、ご購入を御遠慮願います。



★プチプチ➕ダンボールでの発送

(ダンボールは再利用品を使用させて頂きます)



喫煙者・ペットいません。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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