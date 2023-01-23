『【レア】96年ツアーグッズ ラルクアンシエル LArc-en-Ciel MA1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 10分に出品され03月29日 17時 10分に終了予定です。即決価格は14,940円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。





☑︎ item : ブルゾン MA-1

☑︎ brand :

☑︎ color : 黒 ブラック

☑︎ country : 中国製

☑︎ material : 画像14

☑︎ design : 1996年製のMA1

なかなか見かけない商品です。

フロントには「kiss me heavenly 96」刺繍入り

こちらを着用してのライブやコレクションにいかがでしょうか。





☑︎ size : L

【平置き寸法】

肩幅 / 51㎝ 袖丈 / 62㎝ 身幅 / 62㎝ 着丈 / 65㎝

※多少の誤差はお許しください。





☑︎ condition :

首元のリブ部分にダメージあります。画像15.16.17



裾リブにもダメージあり。画像18





その他着用に問題のある目立った汚れ・ダメージはありませんが、古着に理解のない方の購入はお控えください。





【注意事項】

プロフィール欄に記載してますので、必ずお読みください。





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人気モデル···MA-1



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【レア】96年ツアーグッズ ラルクアンシエル LArc-en-Ciel

MA1