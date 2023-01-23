『【希少】5351プール オム スタジャン やぎ革 ブルゾン キルティング 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 01分に出品され03月12日 12時 01分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 当方の商品をご覧いただき、ありがとうございます^_^



その他のメンズ商品は



#mashonlineメンズ商品一覧



からご覧いただけます！



☺️商品情報☺️



・サイズ表記【1】



・ブランド【5351 POUR LES HOMMES】



・素材【ウール70% ポリエステル20% ナイロン5% アクリル5%】



・色【ブラック】



・実寸サイズ【着丈59cm 身幅50cm 肩幅41cm 袖丈59cm】





✴︎状態✴︎



多少の使用感ございますが大きなダメージ等なく、まだまだ着用いただけます☺️



✴︎アイテム✴︎











※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。 光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。



【補足】

プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです(o^^o)





商品の検品はきちんと行っておりますが、写真に写りきらない傷やわずかな変色等の見落としがある可能性もございます。できるだけ説明欄に記載するよう心掛けておりますが、新品同様のものをご希望のユーザー様はご購入をお控えください。



これからもメンズ、レディース、90’s古着、バッグ等、色々なジャンルの物も出品予定です！よろしければフォローもお願いします☺︎



TM2065-550 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ゴーサンゴーイチプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】5351プール

オム

スタジャン

やぎ革

ブルゾン

キルティング

黒