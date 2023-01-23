『新品 U6 レスキュー ステルス レディース L テーラーメイド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 14時 27分に出品され03月05日 14時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘッドカバー無。



新品ですがアウトレットの為、小傷等がついてる可能性があります。少しでも気になる方は購入しないでください。



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対象···レディース 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: テーラーメイド