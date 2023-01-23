『67B103｜グッチ ハンドバッグ レザー ブラック ターンロック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 05時 27分に出品され03月30日 05時 27分に終了予定です。即決価格は14,050円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 67B103｜



【 ブランド名 】GUCCI グッチ

【 アイテム名 】-

【 カテゴリ 】ハンドバッグ

【 素材 】本革 レザー

【 カラー 】ブラック 黒色

【 その他 】ターンロック

【 付属品 】-



【 サイズ 】(cm) ※実寸値

高さ×横幅×マチ : 17 × 23 × 9

ハンドル : 40



【 仕様 】

・収納ポケット

外側 : なし

内側 : ファスナー1,オープン3,ボタン1

・その他 機能

なし



《 備考 》

・出品している商品は鑑定基準を全てクリアした正規品になります。コピー品の類は一切取り扱っていませんのでご安心ください。

・中古品は商品の状態に合わせて価格を決めていますので低価格の場合もございますが正規品に間違いありません。

・商品の状態につきましてはこれまでの経験に基づき評価させていただいておりますが、あくまで個人の主観となりますので神経質な方は購入をお控えください。

・出来る限り現物の状態が分かるように出品しておりますが記載のない不明点等ありましたらお気軽にコメントいただければと思います。

・こちらに非がある場合に限り着払いでの返品・返金をお受けします。



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カラー···ブラック



グッチ 柄/詳細···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 67B103｜グッチ

ハンドバッグ

レザー

ブラック

ターンロック