『「茶芯！」 トウキョウサンダル TS-C01 サイズ7【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 18時 42分に出品され03月27日 18時 42分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ローリングダブトリオの姉妹ブランド、トウキョウサンダルのヒールホールドスリッポンです。

現行品には無い茶芯ブラックがレアです。

こちらでお譲りいただきましたがサイズが合わなかったので格安で出品します。

これからの時期、ソックスで履いてビルケンシュトックとカブりたくない方や、お持ちの茶芯ブーツと揃えたい方は是非ご検討ください！

このサンダルでの茶芯は今後出てくるかどうか微妙ですので、早い者勝ちです。

なお、ご検討ご購入に際してはプロフをご一読ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ローリングダブトリオ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 「茶芯！」 トウキョウサンダル TS-C01 サイズ7