『値下OK CELINE セリーヌ ボストンバッグ PVC マカダム柄 トリオンフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 14時 51分に出品され04月04日 14時 51分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆☆値下げ交渉には積極的にお応えします!☆☆



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◎コメント無しでの即購入大歓迎です！



◎喫煙者、ペットいません。



◎ブランド：CELINE セリーヌ



◎商品名：ボストンバッグ



◎サイズ：約23cm×約42cm×約22cm



◎カラー：ブラウン ベージュ



◎素材：PVC、レザー



◎購入場所：ブランドオークション(東京都公安委員会公認)



◎状態

・B

S：未使用品と判断できる商品

A：使用頻度の少ない極美品

AB：多少の使用感のある美品

B：一般的な使用感のある商品

C：多数の傷や汚れがある商品

D：全体的に状態の悪い商品



※持ち手、レザー部分に汚れ、ダメージあります。



※角破れあります。



※南京錠はありません。



※内装は綺麗な状態です。



入金確認後、24時間以内の発送を心掛けております。



ご不明点等ありましたら、何でも聞いてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値下OK CELINE セリーヌ ボストンバッグ PVC マカダム柄 トリオンフ