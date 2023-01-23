『美品★SONY NEX-5N SEL16F28 /デジタルカメラ e16【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 16時 50分に出品され03月16日 16時 50分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品★SONY NEX-5N SEL16F28 /デジタルカメラ e16

VCL-ECF1/FISHEYE CONVERTER



日常使用によるスレはありますが、比較的綺麗だと思います。シャッター、フラッシュのみ動作確認済み他は使用方法がわからないので未確認

商品は本体とレンズとバッテリーのみです。

充電器は付属しません

動作確認の為、購入しましたがネットで1,000円程で入手可能でした。





その他特徴···ストラップ付き



その他特徴···ストラップ付き,バッテリー付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー