『美品★SONY NEX-5N SEL16F28 /デジタルカメラ e16【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 16時 50分に出品され03月16日 16時 50分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ソニー
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落札価格12675円
945 入札履歴
終了
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