『【新品】【POLENE】 ポレーヌ NUMERO Dix ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 12時 48分に出品され03月20日 12時 48分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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POLENE NUMERO Dix

ポレーヌ ヌメロ Dix ショルダーバッグ ハンドバッグ

並列した曲線によって描かれた、ハーフムーン型の「Numero Dix 」。





乗馬服と馬具から着想を受け、ふくらみのあるストラップ、表面の革と内側に詰められたパッド、そして手縫いのステッチといったハイエンドのデティールへのこだわり溢れるモデルです。





サイズの異なる2本のストラップ（106cmと128cm）が付属。クロスボディ、肩掛け、または腕にかけてなど、様々な持ち方で楽しめます。





スペインにて手仕事による製作

フルグレインカーフレザー

100% ベルベットマイクロファイバー

調節可能な2本のストラップ付（ 106 cmと138cm ）

重さ：350g

本体サイズ：24.5 X 20.5 X 7.5 cm





新品未使用、保存袋付き・検品の為だけに開封済み。

独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸ショップ）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。

※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。

ご納得の上でご購入お願い致します。

ご了承いただけましたらご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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