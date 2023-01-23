『昭和掛け軸-芸術。廃盤限定 論理 lonely ロンＴ 葛飾北斎 Lサイズ 希少【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 10時 17分に出品され03月25日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 芸術は色褪せることは有り得ない。









素敵やないかい。











超絶人気初期モデル

入手困難のlonely論理があの瞬間をレトロにデザイン。









個人的には最高クラスで写真映えするので

大活躍し、大好きでした。









早い者勝ちとさせて頂きます。



お気に召して、よろしければ

即購入、頂いて構いません。



他の商品とのおまとめ買いが

お買い得になっております。





百足 様 ワタナベマホト 様 など

多数のラッパーや芸能人も愛用する

lonely論理からヌビアン初期期間限定を出品です。









streetでも豪華と話題に。











※着用回数6回



※サイズ L 着丈72身幅55肩幅55袖丈63



※目立つ傷や汚れ 目立たない辺りあり 全体的良好









飛ぶ鳥を落とす勢いで超絶人気のストリート

論理 lonelyの世界をインパクト抜群の

日本の伝統、『 葛飾北斎 』をテーマにレトロパンクな芸術にチョイスした最高デザイン。





Color WHITE 白 希少カラー ◎

BODY ロンＴ クルーネック ドロップショルダー ◎

合わせやすさも◎





レトロ感と流行りのストリート融合形態。

触り心地ちも豪華高品質。





極めつけには、両腕サイドは象徴的企業ロゴは『 エンボス加工 サイドロゴ』企業ロゴで彩り。





観る、飾るだけでも芸術。







かっこいい 可愛い では収まらない。

これこそ、裏トレンドを全て抑えた極上の1品。







デザイン文句なしの

とても魅力的な1品です。





男女共に

ですので大活躍するモデルをおすすめです☆





商品購入後の商品に関するメッセージも全力で

ご対応させて頂きます。





よろしくお願い申し上げます。





AKIRA XLARGE LEGENDA FOG パンクドランカーズ HYSTERIC GLAMOUR REFLEM adidas originals ブラックブレインAgem 入手困難 N149 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ロンリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 昭和掛け軸-芸術。廃盤限定

論理

lonely

ロンＴ

葛飾北斎

Lサイズ

希少