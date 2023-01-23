『90s vintage レザージャケット シングルライダース y2k グランジ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 16時 11分に出品され04月30日 16時 11分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

シングルライダースジャケット

ネックベルト付き



【サイズ】

着丈65

肩幅46

身幅52

袖丈65



ダブルライダースジャケット シングルライダースジャケット A-2 レザージャケット 革ジャン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

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