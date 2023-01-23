『白の物語 ウルトラレア フルコンプ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 02時 12分に出品され04月29日 02時 12分に終了予定です。即決価格は12,711円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 遊戯王 デュエルモンスターズ



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初期キズ等があるかも知れないので神経質な方はご遠慮下さい。



即購入okです^^



白の物語 コンプリートファイル



ウルトラレアフルコンプ



写真の通りファイルのまま発送いたします。



※25thを抜いた、ウルトラレアのみの出品になります。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 未使用に近い